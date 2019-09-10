В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали шпионом США, действительно работал в администрации Кремля, но был уволен несколько лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Песков добавил, что его должность не относилась к категории высших должностных лиц.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», — заявил Песков.

Также он отметил, что другой информации относительно деятельности американского «шпиона» у него нет.

«Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр «Pulp Fiction» — «Криминального чтива», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что должность Смоленкова не предусматривала контакт с президентом.