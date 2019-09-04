Пытавшаяся перевести ребенка в ручной клади американка задержана на Филиппинах

В международном аэропорту Манила (Филиппины) правоохранительные органы задержали гражданку США, пытавшуюся перевезти ребенка в ручной клади. Об этом сообщает телеканал KTLA со ссылкой на представителя бюро иммиграции республики Мелвина Мабулака.

Как отмечается, 3 сентября около 6.20 по местному времени 43-летняя женщина (чье имя не указывается) была задержана с шестидневным ребенком в сумке в аэропорту имени Ниноя Акино.

Гражданку США остановили пограничники при обнаружении младенца внутри ручной клади во время проверки. При этом на таможенном контроле женщина предъявила только свой паспорт, документов относительно ребенка у нее не было.

По словам задержанной, она является тетей новорожденного.

Как сообщил Мабулак, дело было передано в Отдел по борьбе с торговлей людьми при Филиппинском национальном бюро расследований.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама задержали россиянина за провоз ядовитых змей и лягушек.