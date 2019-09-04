Ударивший силовика по шлему участник незаконной акции получил 3 года колонии

Тверской суд приговорил участникf несанкционированной акции 27 июля в Москве Кирилла Жукова к трем годам колонии общего режима, сообщает РИА «Новости».

Жукова обвиняли в том, что он ударил по шлему сотрудника Росгвардии.

Суд признал его виновным по статье «применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Обвинение просило для него 4,5 года колонии.

Накануне суд приговорил к 2 годам толкнувшего Росгвардейца участника несанкционированной акции.