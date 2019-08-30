Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой продлить летние каникулы для школьников и студентов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о продлении каникул до 1 октября. Такие предложения звучат и от учащихся и от преподавателей. Депутат предлагает опробовать свою идею в Приморском и Хабаровском крае.

«Необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы», — сказал Власов.

Он добавил, что продление каникул станет решением проблемы.

Ранее сообщалось, что треть российских школьников поедут летом в деревню или на дачу.