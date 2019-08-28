3 человека задержаны по делу об обрушении стены в Новосибирске
По делу об обрушении стены в Новосибирске задержаны трое сотрудников подрядной организации, сообщает ТАСС.
Как сообщили в Следственном комитете, задержаны исполнительный директор ОАО «Сибэнергомонтаж», главный инженер Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж» и начальник Кемеровского СМУ АО «Сибэнергомонтаж».
В Новосибирске при реконструкции насосной станции рухнула кирпичная стена. В результате пять рабочих оказались под завалами. Три человека погибли.