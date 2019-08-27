Всех косаток выпустили из «китовой тюрьмы»

Последнюю группу косаток, содержавшихся в приморской бухте Средняя, выпустили на волю. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), передает ТАСС.

Отмечается, что животные были выпущены в Охотское море.

«Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественные условия обитания», — отметил специалисты ВНИРО.

Уточняется, что в настоящее время все 10 косаток из «китовой тюрьмы» находятся на свободе.

Ранее сообщалось, что вторую группу косаток выпустили на волю из «китовой тюрьмы».