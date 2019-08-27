Роспотребнадзор оштрафовал российские школы на 200 млн рублей за нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники Роспотребнадзора вынесли более 27 тысяч штрафов образовательным учреждениям.

Уточняется, что во время проверок специалисты ведомства обследовали школы с применением лабораторно-инструментальных методов исследования. Они провели замеры уровней освещенности, взяли пробы питьевой воды.

Поясняется, что школам также было выдано около 12 тысяч предписаний о проведении ремонта школьных зданий, благоустройства территории, приобретения оборудования для пищеблоков.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников.