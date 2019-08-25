Подросток с корью посетил Диснейленд

Несовершеннолетняя девушка из Новой Зеландии, которая заболела корью, посетила Диснейленд и могла заразить других людей. Об этом пишет Los Angeles Times со ссылкой на заявление чиновники из здравоохранения.

Как отмечается, девушка была в Диснейленде 12 августа и путешествовала по Калифорнии с 11 по 15 августа.

По словам американского доктора Николь Квик, корь является очень заразной. Это тяжелое заболевание, которое вызывает лихорадку, сыпь, кашель, покраснение и слезотечение.

«Она очень легко распространяется по воздуху и при прямом контакте с инфицированным человеком», — добавил Квик.

Он посоветовал всем, кто находился в Диснейленде в этот день понаблюдать за своим самочувствием и температурой.

В этом году в Калифорнии было зарегистрировано 65 случаев заболевания корью.

Ранее сообщалось, что резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире.