Завершено расследование дела братьев Магомедовых о хищении 11 млрд рублей

Следственный департамент МВД завершил расследование дела братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает ТАСС.

Они обвиняются в хищениях и создании организованного преступного сообщества.

«Нам объявили об окончании следствия, и со следующей недели мы приступим к ознакомлению с материалами дела», — сообщила адвокат Виктория Цилюрик.

Ранее сообщалось, что в обвинение в окончательной редакции было добавлено еще два эпизода мошенничества. Таким образом, братьям Магомедовым вменяется не семь эпизодов, а девять, а ущерб по делу составляет свыше 11 млрд рублей, вместо 2,5 млрд.