В Калифорнии при взлете загорелся самолет

В Северной Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, никто из пассажиров самолета не пострадал. Они успели во время покинуть лайнер.

Отмечается, что всего на борту самолета находилось десять пассажиров, включая членов экипажа.

Уточняется, что при взрыве фюзеляж лайнера развалился на несколько частей и выгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета пострадали из-за турбулентности.