В Калифорнии при взлете загорелся самолет

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Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Самолет МС-21 в аэропорту «Иркутск» перед первым перелетом в Жуковский, 2017 год
Корпорация «Иркут»/РИА «Новости»

В Северной Калифорнии пассажирский самолет загорелся при взлете. Об этом сообщает ABC News.

По информации издания, никто из пассажиров самолета не пострадал. Они успели во время покинуть лайнер.

Отмечается, что всего на борту самолета находилось десять пассажиров, включая членов экипажа.

Уточняется, что при взрыве фюзеляж лайнера развалился на несколько частей и выгорел практически полностью.

Ранее сообщалось, что 35 пассажиров летевшего в Мадрид самолета пострадали из-за турбулентности.