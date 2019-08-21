Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
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Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского лидера.
«Мы рассматриваем это всерьез», — сообщил Трамп журналистам.
Ранее сообщалось, что в США затруднили получение грин-карт.
С 15 октября текущего года заявители, не способные обеспечить себя самостоятельно, перестанут получать право на постоянное проживание и работу в США. В Белом доме отметили, что нововведения защитят американских налогоплательщиков и граждан страны, которые действительно нуждаются в госпомощи.