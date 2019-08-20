Уснувший на надувном матрасе итальянец доплыл до Сицилии

Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, оказался в Сицилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Согласно имеющееся информации, 28-летний житель Италии отдыхал на пляже Фиолетового побережья Калабрии недалеко от города Шилла. Он уснул на надувном матрасе, а когда очнулся, обнаружил, что сильное течение унесло его далеко в море.

Друзья молодого мужчины заподозрили неладное спустя несколько часов.

В поисковой операции, которая проходила 9 часов, были задействованы четыре катера и один вертолет береговой охраны Италии.

Спасатели обнаружили пропавшего глубокой ночью у берегов Сицилии около города Мессина. Отмечается, что он буквально вцепился руками и ногами в матрас.

Так, мужчина пересек Мессинский пролив, отделяющий Сицилию от берегов Италии.

Его доставили обратно в Шиллу.

Ранее сообщалось, что в Греции россиянку унесло в море на надувном матрасе.