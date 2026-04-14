В России предложили бороться с обледенением самолетов с помощью лазера

ПНИПУ: лазерное излучение может эффективно разрушать лед на самолетах
Исследователи ПНИПУ впервые экспериментально показали, что лазерное излучение может эффективно разрушать лед на поверхностях летательных аппаратов при меньших энергозатратах, чем существующие системы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Обледенение считается одной из главных угроз авиации. Оно возникает, когда самолет попадает в облака переохлажденных капель воды, которые при контакте с корпусом мгновенно замерзают. Нарастающий лед изменяет форму крыла, увеличивает сопротивление воздуха и может нарушить работу двигателей.

Сегодня для борьбы с этим используют тепловые, механические и химические системы. Однако они имеют серьезные недостатки: требуют много энергии, увеличивают массу конструкции или нуждаются в запасах реагентов. В поисках альтернативы ученые обратились к лазерному излучению. Оно позволяет воздействовать на лед дистанционно, без контакта с поверхностью и с меньшими затратами энергии.

Чтобы проверить эту идею, исследователи создали экспериментальную установку и провели серию испытаний. В качестве моделей использовали кубики льда размером 50×50×50 мм и тонкие ледяные пластины, имитирующие наледь на крыльях.

«Чтобы понять, как лазер взаимодействует со льдом, мы создали специальную модельную установку», — рассказал младший научный сотрудник ПНИПУ Никита Владимиров.

Ученые оценивали эффективность по трем параметрам: глубине и диаметру плавления, а также массе удаленного льда. В результате удалось определить оптимальные режимы работы, при которых разрушение происходит быстрее всего при минимальном энергопотреблении.

«Мы проверили, способен ли лазер разрушать намерзший слой быстрее, чем он нарастает в реальных условиях. Средняя скорость нарастания льда значительно ниже, что подтверждает принципиальную возможность использования лазера», — отметил декан аэрокосмического факультета ПНИПУ Владимир Модорский.

Это означает, что лазерная система сможет не только удалять уже образовавшийся лед, но и предотвращать его накопление. По сравнению с традиционными тепловыми системами, которые работают в течение нескольких минут, лазер действует быстрее и потребляет меньше энергии.

Разработка особенно актуальна для авиации в Арктике и на Крайнем Севере, где обледенение остается постоянной проблемой, а существующие методы защиты часто работают неэффективно.

Полученные результаты легли в основу экспериментальной установки «Луч-1», предназначенной для дальнейших испытаний в условиях, приближенных к реальным полетам. В перспективе технология может стать основой новых противообледенительных систем для самолетов и вертолетов.

