Генсек ООН высказался о переговорах США и Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что переговоры США и Ирана возобновятся. Его слова приводит РИА Новости.

«Имеющиеся у нас указания свидетельствуют о том, что весьма вероятно, что эти переговоры возобновятся», — сказал он.

Гутерриш также призвал США и Иран сохранять режим прекращения огня.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.