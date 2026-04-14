У брака выявили неожиданную пользу для здоровья

Люди, которые никогда не были в браке, могут чаще сталкиваться с онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли исследователи Университета Майами, проанализировав миллионы медицинских случаев. Работа опубликована в журнале Cancer Research Communications (CRC).

Ученые изучили более 4 миллионов случаев рака в 12 штатах США за 2015–2022 годы среди людей старше 30 лет. Оказалось, что у никогда не состоявших в браке мужчин заболеваемость была на 68% выше, а у женщин — на 85% выше по сравнению с теми, кто состоит или состоял в браке.

Однако исследователи подчеркивают: речь не идет о том, что сам брак «защищает» от рака.

«Это означает, что людям без партнера стоит особенно внимательно относиться к факторам риска, проходить скрининги и следить за здоровьем», — отметил клинический психолог Фрэнк Пенедо.

По словам авторов, различия связаны не с семейным статусом напрямую, а с образом жизни и поведением. Курение, уровень стресса, регулярность медицинских осмотров и даже наличие детей — все это влияет на риск рака и одновременно связано с тем, состоит человек в браке или нет.

Кроме того, возможен и обратный эффект: более здоровые люди изначально чаще вступают в брак.

Особенно заметные различия выявлены для некоторых видов рака. Так, у неженатых мужчин риск рака анального канала оказался примерно в пять раз выше, а у незамужних женщин почти втрое чаще встречался рак шейки матки. Оба заболевания связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ), и ученые предполагают, что наличие партнера может повышать вероятность своевременной диагностики. При этом для видов рака, где хорошо налажены скрининговые программы, например рака груди или простаты, разница оказалась значительно меньше.

Тем не менее работа показывает, что социальные факторы могут играть важную роль в оценке рисков заболеваний.

«Наши результаты указывают на то, что семейное положение может быть важным маркером риска рака на уровне популяции», — подчеркнул эпидемиолог Паулу Пиньейру.

При этом ученые напоминают: одиночество само по себе не является «вредным» состоянием — у него есть и свои плюсы, включая более широкий круг социальных контактов и больше возможностей для личного развития.

