Министр обороны Польши заявил о полном закрытии границы с Белоруссией

Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Польская граница с Белоруссией «полностью перекрыта». Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает RMF24.

«Эффективность задержаний и предотвращения пересечения польско-белорусской границы достигла 100%. Еще недавно мы говорили об эффективности более 90%. Сегодня главнокомандующий пограничной службой проинформировал комитет о том, что 100% пытающихся пересечь границу задерживаются. <…> Мы перекрыли государственную границу», — сказал он.

По словам министра, на границе с Польшей «должным образом» функционирует физическая блокада, системы оптоэлектронного наблюдения и быстрого реагирования. Косиняк-Камыш рассказал, что безопасность обеспечивают пять тысяч военных, а также пограничники и полиция.

Он сообщил, что количество попыток пересечения польско-белорусской границы снизилось более чем на 90%. Так, если с 1 января по 14 апреля 2025 года было зафиксировано около пяти тысяч попыток, то в 2026 году — чуть более 100 попыток.

Недавно командующий Подляшским пограничным отрядом Пограничной службы Польши, генерал бригады Славомир Клекотка сообщил, что на границе Польши с Белоруссией началось строительство еще одного специального заграждения, которое укрепит уже существующий забор.

В марте глава МИД Белоруссии Максим Рыженков рассказал, что страны Запада наращивают военную инфраструктуру на границах. А в феврале премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша может заминировать границы с Россией и Белоруссией за 48 часов.

Ранее в Латвии обвинили Белоруссию в переброске мигрантов-борцов в страны ЕС.

 
