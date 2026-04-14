Российский тренер: чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены

Global Look Press

Российский тренер Александр Григорян на YouTube-канале «О, Родной футбол!» предположил, что Фабио Челестини уволят с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Со временем стало понятно, что Челестини — человек со своими комплексами, со своими амбициями и может ради своих амбиций забыть, что нужно для команды. Он сильно разочаровал. Чувствую, что дни Челестини в ЦСКА сочтены», — сказал Григорян.

В прошлом туре чемпионата России ЦСКА проиграл «Сочи». Игра прошла 12 апреля в российской столице на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в составе победителей забил Мартин Крамарич, реализовавший пенальти на 10-й минуте игры. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой игры сочинский клуб набрал 12 очков и закрепился на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России. Армейский коллектив с активом в 42 балла сохранил за собой пятую позицию в турнирной таблице.

Ранее в европейском клубе заявили, что Челестини не справляется со своими обязанностями.

 
