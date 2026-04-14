18-летнюю девушку на инвалидной коляске выгнали из клуба ради безопасности посетителей

В Британии 18-летней девушке на коляске отказали в посещении ночного клуба
В Великобритании девушка-подросток подверглась дискриминации из-за инвалидной коляски, пытаясь попасть в клуб. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Инцидент произошел 11 апреля в манчестерском ночном клубе Tropicana. Около 2:00 18-летняя Мэдди Хейнинг, использующая инвалидную коляску, вошла в заведение вместе с подругой. Охрана проверила ее ID, помогла с креслом и пропустила внутрь.

Однако спустя пять минут сотрудники объявили Мэдди «угрозой безопасности», а менеджер заявил, что из-за ее коляски заведение якобы могут оштрафовать за нарушение правил пожарной безопасности.

Мэдди отказалась покидать бар, сославшись на Закон о равенстве 2010 года. Позже причина изменилась, и ей сказали, что она должна уйти, потому что ее подруга выпила и «не может ей помочь».

Разговор длился 40 минут, при этом лишь один охранник, по словам Мэдди, вел себя корректно. В итоге девушке пришлось уйти. Она опубликовала в соцсетях видео инцидента назвав ситуацию унизительной.

После публикации ролика, который собрал более 80 тыс. просмотров, руководство клуба запустило внутреннее расследование, но отказалось давать комментарии.

По словам Мэдди, раньше она посещала много баров без проблем, а теперь будет более осторожной в выборе заведений.

