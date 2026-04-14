В Минобороны РФ рассказали о сбитых за день беспилотниках

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за день сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в Max.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что дроны самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря в промежутке с 8:00 до 20:00 мск.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и сбили за сутки 14 авиабомб и 391 беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшую ночь (в период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля) дежурные средства ПВО уничтожили 97 украинских дронов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА были ликвидированы в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

