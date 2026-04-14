В Минздраве рассказали о пострадавших при взрыве в Казани

Минздрав Татарстана: при взрыве в Казани пострадали два человека

По предварительным данным, два человека пострадали в результате взрыва на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу минздрава республики.

«Предварительно, двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани», — сказали там.

Уточняется, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

По данным минздрава республики, на месте работают две бригады скорой помощи и одна бригада медицины катастроф.

Все произошло во вторник, 14 апреля. Как сообщила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова, на пороховом заводе в Казани произошел пожар, который привел к частичному обрушению конструкций. По ее данным, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, рассказала Галимова. По ее словам, причина случившегося носит техногенный характер, при этом технологический процесс производства не остановлен.

О взрыве в Кировском районе Казани, где находится пороховой завод, ранее сообщили местные жители. По их словам, в районе предприятия слышали хлопок, затем по району прокатилась сильная волна. В том месте, где расположено производство, также видели дым.

Ранее на химзаводе в Нижнекамске произошел взрыв.