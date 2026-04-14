Слова Трампа шокировали Хиллари Клинтон

Бывший государственный секретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что оказалась шокирована словами Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива. Ее слова приводит Clash Report.

«Шокирует, что Трамп заявил, будто его никто не предупреждал о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив. В каждой военной кампании, в которой я когда-либо участвовала, именно это было первым шагом, который, как мы предполагали, предпримет Иран», — сказал Клинтон.

США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые между собой соединяет Ормузский пролив.

12 апреля в США заявили, что начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Предполагается, что американский флот начнет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины.

В начале апреля президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее судовладельцы начали отменять рейсы через Ормузский пролив на фоне угроз США.