Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки, узнали СМИ

Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть идеи Минприроды, согласно которым необходимо увеличить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства правительства.

Как отмечается, при повышении нормативов Минприроды планируется увеличить собираемость экосбора до 136 млрд рублей в год по сравнению с 2,2 млрд рублей в 2018 году.

Уточняется, что больше всего дохода предполагается получить с производителей электроники, бумаги и картона, а также резины и шины.

Однако, как подчеркивается в документе, рост нормативов утилизации может привести к повышению цен на продукцию на 0,25 — 1,5%.

При этом на настоящий момент сроки повышения нормативов не называются.

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