Член СПЧ предупредил о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод прокомментировал рекомендации Минздрава по борьбе с курением на работе при помощи системы штрафов и поощрений. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, данная инициатива является неоднозначной.

Он пояснил, что подобные рекомендации могут повлечь за собой определенные риски.

Так, добавил член СПЧ, неизвестно, будут ли работодатели справедливо и добросовестно выполнять эти рекомендации.

Он подчеркнул, что могут возникнуть дискриминация по трудовому праву. Кроме того, отметил Брод, курение может стать просто поводом для увольнения неудобного работника.

«Некоторые могут рассматривать эти штрафы, как возможность недоплачивать сотруднику», — уточнил Брод.

В связи с этим член СПЧ предложил, в первую очередь, подкорректировать предложенные Минздравом рекомендации.

Ранее сенатор оценил предложение Минздрава штрафовать за курение на работе.