Полиция изъяла сервер с видеоархивом сгоревшего отеля в Одессе
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Полиция изъяла сервер с видеоархивом и всю документацию сгоревшего отеля «Токио стар». Об этом сообщил в фейсбуке начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.
Он также отметил, что в настоящее время опрашиваются свидетели происшествия. Кроме того, проводятся следственные действия с владельцем гостиницы и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в отеле «Токио стар». В результате происшествия погибли девять человек и 10 пострадали.