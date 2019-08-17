Полиция изъяла сервер с видеоархивом сгоревшего отеля в Одессе

Полиция изъяла сервер с видеоархивом и всю документацию сгоревшего отеля «Токио стар». Об этом сообщил в фейсбуке начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

Он также отметил, что в настоящее время опрашиваются свидетели происшествия. Кроме того, проводятся следственные действия с владельцем гостиницы и представителями фирмы, которая устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в отеле «Токио стар». В результате происшествия погибли девять человек и 10 пострадали.