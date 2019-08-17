Полиция назвала три версии возгорания отеля в Одессе

Украинская полиция рассматривает три версии причин пожара в одесском отеле, в результате которого погибли восемь человек. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции области Олега Беха.

По его словам, пожар мог скрывать факт убийства или же он мог произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности. Третья версия — неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в данном отеле.

Он рассказал, что четыре тела были найдены в коридоре отеля, одна погибшая была возле входа в здание, еще трое — в номерах.

По предварительным данным, все люди скончались от отравления угарным газом. Всего с места происшествия было эвакуировано 150 человек.

Ранее появилось видео пожара в одесском отеле «Токио Стар».