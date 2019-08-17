СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321

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В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов самолета А321, совершившего аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье, и диспетчера. Ее опубликовал телеграм-канал Baza.

Отмечается, что диспетчер предупреждал пилотов о скоплении птиц в небе во время взлета самолета. Также после первых минут взлета пилоты сообщили об отказе двигателя и об аварийной ситуации.

Кроме того, позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию, пилот попросил не отвлекать его.

«Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров», — сказал пилот.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам A321.