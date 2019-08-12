Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки после операции

Врачи рассказали о состоянии травмированной ингушской девочки, которая пережила операцию по ампутации предплечья. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что ее состояние улучшается, с ней работают реабилитологи.

Кроме того, медики добавили, что девочка начала ходить и даже бегает, она спокойно идет на контакт.

Уточняется, что девочка получает сеансы биотерапии, лечение раны на правой руке продолжается.

Ранее сообщалось, что врачи установят протез избитой в Ингушетии девочке.