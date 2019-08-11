Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Синоптики выпустили в Приморском крае штормовое предупреждение из-за надвигающихся сильных ливней, передает RT.

Также синоптики обеспокоены возможным влиянием тайфуна «Лекима».

«Вечером 11 августа, ночью и днем 12 августа в западных, центральных и на севере восточных районов Приморского края ожидается сильный дождь (50 мм осадков за 12 часов), а также сильные ливни (30 мм осадков за час)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обильных осадков возможны подтопления некоторых участков дорог региона.