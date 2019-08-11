Посольство проверило состояние российских туристов после стрельбы в Норвегии
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Посольство России в Норвегии сообщило, что россияне не пострадали при стрельбе в мечети под Осло, передает ТАСС.
В диппредставительстве уточнили, что российские граждане не были вовлечены в инцидент.
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Как отмечается, в результате стрельбы один человек погиб, еще один — пострадал.
Уточняется, что человек, устроивший стрельбу, был задержан.