Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.

Он отметил, что также будет входить в норму давление.

«Уже начиная с 15-16 часов заметен будет рост давления, давление будет приближаться к нормальному — ну, будет чуть-чуть ниже. И уже начиная с вечера пятницы будет умеренная погода, летняя», — заявил Вильфанд.

Ранее МЧС предупредило москвичей о надвигающемся шторме.