В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
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В Саратовской области шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
Как говорится в сообщении, водитель допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса.
Отмечается, что в результате ДТП четверо взрослых и двое детей были доставлены в больницу с незначительными повреждениями.
Уточняется, что авария произошла на 376-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район).
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Москве.