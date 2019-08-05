В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В Саратовской области шесть человек пострадали в результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса на трассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Как говорится в сообщении, водитель допустил съезд в кювет и опрокидывание автобуса.

Отмечается, что в результате ДТП четверо взрослых и двое детей были доставлены в больницу с незначительными повреждениями.

Уточняется, что авария произошла на 376-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград (Красноармейский район).

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Москве.