Очевидцы сообщили о 10 погибших при стрельбе в Дейтоне

Очевидцы сообщили о 10 погибших и 24 пострадавших при стрельбе в американском Дейтоне, передает Breaking News Global.

Официально полиция пока не дала данных о числе погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Сети очевидцы публикуют видео с места стрельбы в американском городе Дейтон.