Подозреваемые в стрельбе в Техасе задержаны, сообщили СМИ

В Техасе были задержаны подозреваемые в стрельбе, которая произошла в торговом центре Эль-Пасо. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Как отмечается, на настоящий момент под стражей находятся несколько человек.

По данным телеканала, в результате стрельбы погибли несколько человек, однако официально эта информация не подтверждена.

Ранее сообщалось о стрельбе в техасском гипермаркете. По предварительным данным, пострадали 18 человек.