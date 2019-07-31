Медведев отреагировал на лесные пожары в России
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Саха. Об этом передает РИА «Новости».
Как сообщает глава правительства, положение в этих субъектах России остается сложным.
По словам премьер-министра, там горит много лесов.
«Над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление», — добавляет Медведев.
Также известно, что премьер-министр прилетел в Красноярск. Там он возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин отдал поручение министерству обороны России оказать МЧС помощь в тушении пожаров.