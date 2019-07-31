Медведев отреагировал на лесные пожары в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Бурятия и Саха. Об этом передает РИА «Новости».

Как сообщает глава правительства, положение в этих субъектах России остается сложным.

По словам премьер-министра, там горит много лесов.

«Над рядом населенных пунктов наблюдается смог и задымление», — добавляет Медведев.

Также известно, что премьер-министр прилетел в Красноярск. Там он возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.

До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин отдал поручение министерству обороны России оказать МЧС помощь в тушении пожаров.