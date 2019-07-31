В Грузии нашли способ перелетов в Россию

Грузинская авиакомпания планирует начать транзитные перелеты в Белоруссию с перспективой транзитных рейсов через Минск в Москву. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Отмечается, что директор авиаперевозчика Игорь Апциаури выразил надежду на то, что такие перелеты начнутся с сентября.

Он также уточнил, что авиакомпания подала все необходимые документы в агентство гражданской авиации Белоруссии.

Уточняется, что после получения разрешения перевозчик начнет переговоры с белорусской стороной о рейсах в Москву.

Ранее сообщалось, что в Кремле оценили шансы на возобновление полетов в Грузию.