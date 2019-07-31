ФСБ задержала членов зарабатывающей на мигрантах ОПГ
close
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, легализовавшей более 2 тыс. незаконных мигрантов, сообщает РИА «Новости».
Задержаны трое членов межэтнической группы, состоящей из граждан России и выходцев из Средней Азии. Они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению поддельных документов, дающих право на въезд в РФ.
Отмечается, что преступники заработали на этом 5 млн рублей за год.
Дело возбуждено об организации незаконной миграции.