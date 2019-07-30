Чайка призвал не допустить новые незаконные акции в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что необходимо усилить надзор за предстоящими выборами в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это нужно для того, чтобы не повторились несанкционированные акции, которые прошли недавно в Москве.

Он отметил, что дал подчиненным полномочия вносить изменения в ведомственные распорядительные документы в случае необходимости.

«И, как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования», — подчеркнул Чайка.

В ходе последних несанкционированных акций были задержаны более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что еще два дела возбудили после нападений на росгвардейцев на несогласованной акции.