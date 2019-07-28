Ребенок-русалка родился в Индии

В Индии 22-летняя местная жительница родила ребенка с редким «синдромом русалки», также известным как сиреномелия (аномалия развития в виде сращения нижних конечностей — прим. ред.). Об этом сообщает Times of India.

По словам врачей, ребенок был очень слабым и умер в течение часа после рождения, еще до того, как медики смогли выяснить, был ли ребенок мальчиком или девочкой.

Аналогичный случай был зарегистрирован в Махараштре в мае 2018 года. 28- летний Мохаммед Халил привез в больницу свою супругу, где она родила ребенка, состояние которого стало шоком для врачей. Медсестры признались, что никогда не видели новорожденного со сросшимися ногами.

Главврач осмотрел ребенка и посоветовал родственникам отвезти его в районную больницу в отделение интенсивной терапии. Однако ребенок умер до того, как Халил и его жена смогли принять какое-либо решение.