Россияне посмеялись над протестом Украины из-за визита Медведева в Крым

Жители России с юмором отнеслись к тому, что украинская сторона выразила протест из-за приезда российского премьера Дмитрия Медведева в Крым. Об этом они написали в социальных сетях.

Как отмечается, это событие вызвало не только бурю эмоций у жителей страны, но и подвигло их на создание мемов. Один из пользователей нарисовал нотный стан, на котором расположил ноты протеста Украины.

Некоторые просто писали, что не удивлены таким поступком Украины, так как это происходит уже не в первый раз. Также большинство сочли протест МИД Украины забавным.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за поездки Медведева в Крым. Киев посчитал, что визит премьера России стал очередной несогласованной поездкой российской делегации.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.