Названы самые стыдные ошибки в речи

Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке. Об этом информирует «Российская газета».

Лидером стало неверное ударение в слове «звонит».

Как отмечается, среди наиболее распространенных ошибок в речи есть ошибки в произношении следующих слов — «торты», «эспрессо».

Также стыдным является использование таких слов как «ихние», «евонные», «ложат», «плотят».

Кроме того, составители рейтинга отмечают ошибки в таких словосочетаниях, как «подпишите договоры», «в две тысячи первом году», «надела кофту» и другие.

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