Появились подробности нападения на белорусского дипломата в Турции

Белорусского дипломата в Турции Александра Поганшева прооперировали. Об этом сообщает газета Sozcu.

Как отмечается, на настоящий момент состояние дипломата оценивается как тяжелое.

Уточняется, что на дипломата напал его сосед, являвшийся отставным военнослужащим, который покончил с собой после инцидента.

Причиной случившегося, по предварительным данным, стала бытовая ссора.

До этого стало известно, что неизвестный выстрелил в Поганшева. Он получил два пулевых ранения.