Вертолет потерпел крушение в российском регионе

Вертолет «Ми-2» потерпел крушение в Тахтамукайском районе Адыгеи, передает РИА «Новости».

Пилот вертолета получил травмы и госпитализирован в центральную районную больницу.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.