Россиянин посадил ребенка на цепь в сарае

На Кубани возбудили уголовное дело против мужчины, посадившего на цепь 10-летнего сына, сообщает РИА «Новости».

В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.

Другой конец цепи он прикрепил к ножке стеллажа. После этого отец вместе с младшим сыном повез беременную жену в больницу.

Мальчик смог освободиться и добежать до магазина, работники которого вызвали полицию.

В отношении мужчины заведено дело о незаконном лишении свободы. Свои мотивы он не назвал.