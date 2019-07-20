Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Луценко отметил, что в деле есть «горячие версии» убийства журналиста.
Он заявил, что были допрошены сотни человек, а также проверены десятки тысяч.
Уточняется, что такие выводы были оглашены после ежеквартального отчета начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал доложить ему о расследовании убийства Шеремета.