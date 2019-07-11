С кем предпочитают отдыхать россияне, выяснили эксперты

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Эксперты провели исследование с целью выяснить, с кем россияне предпочитают разделять время отдыха и международные поездки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в опросе приняли участи 2000 туристов из России.

По данным исследования, почти 20% мужчин предпочитает путешествовать в одиночку, в то время, как среди россиянок туристок-одиночек всего 12%.

Также оказалось, что 39% россиян предпочитают семейный отдых с партнером и детьми.

Эксперты выяснили, что отдых только с мужем или женой, но без детей нравится 17% мужчин и 14% опрошенных девушек.

Кроме того, количество женщин, которые ездят на отдых с детьми, но без супруга составила 11%. Этот показатель в пять раз превысил долю представителей мужского пола.

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