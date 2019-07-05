Появились подробности взрыва у ТЦ в Москве

Число пострадавших в результате взрыва, который произошел на газовой заправке у ТЦ «Новомосковский» в Новой Москве, увеличилось. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

До этого сообщалось об одном пострадавшем и об эвакуации людей из торгового центра.

По словам представителя, на настоящий момент известно о двух пострадавших.

«У них ожоги различной степени тяжести», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, в пресс-службе столичного главка МЧС России подчеркнули, что из-за взрыва загорелись два резервуара с газом и две бытовки. Однако пожарным удалось сбить открытый огонь на заправке.

На настоящий момент, уточнили в пресс-службе, пожарные заливают место водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.