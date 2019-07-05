Убита чупакабра
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В селе Ивановка Полтавской области местный житель убил чупакабру, передает «Страна.ua».
Как рассказал мужчина, 3 июля он увидел рядом со своим домом неизвестного зверя и убил его.
По его словам, он сначала подумал, что в кучу дров забралась лиса и попытался ее выгнать, но на него выскочило непонятное существо. Мужчина испугался и ударил палкой по голове животному.
Жители утверждают, что это и есть знаменитая чупакабра.
Работникам ветеринарной службы выехали на место, чтобы провести анализы.
Чупакаброй называют неизвестное существо, которое по легенде убивает животных и высасывает у них кровь.