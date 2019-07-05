Убита чупакабра

В селе Ивановка Полтавской области местный житель убил чупакабру, передает «Страна.ua».

Как рассказал мужчина, 3 июля он увидел рядом со своим домом неизвестного зверя и убил его.

По его словам, он сначала подумал, что в кучу дров забралась лиса и попытался ее выгнать, но на него выскочило непонятное существо. Мужчина испугался и ударил палкой по голове животному.

Жители утверждают, что это и есть знаменитая чупакабра.

Работникам ветеринарной службы выехали на место, чтобы провести анализы.

Чупакаброй называют неизвестное существо, которое по легенде убивает животных и высасывает у них кровь.