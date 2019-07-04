Украина нашла козла отпущения по делу Boeing

Украинские спецслужбы хотят сделать козлом отпущения из задержанного экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха. Об этом «Би-би-си» заявила его дочь Мария.

Она заявила, что СБУ хочет повесить на ее отца дело о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.

«Боинг» теперь попытаются повесить на него. Когда был сбит «Боинг», он не был ключевой фигурой — обычный военный, просто стоял на блокпосту», — заявила Мария Цемах.

По ее словам, начальником ПВО он значился с октября 2014 года лишь номинально.

Ранее Цемаху было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 УК Украины — «Создание террористической группы или террористической организации».