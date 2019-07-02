Застрелен экс-лидер уральских киргизов
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В Екатеринбурге был застрелен бывший глава городской киргизской диаспоры бизнесмен Камчы Каримов, сообщает E1.RU.
Уточняется, что тело мужчины было найдено с огнестрельными ранениями в живот и в ногу.
Некоторые источники заявили, что рядом с телом лежала сумка с деньгами.
Показания очевидцев конфликта расходятся. Нападавших, по их словам, было от одного до двух, они сначала избили Каримова, потом выстрелили в него.
На месте происшествия работают полицейские.