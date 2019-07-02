Застрелен экс-лидер уральских киргизов

В Екатеринбурге был застрелен бывший глава городской киргизской диаспоры бизнесмен Камчы Каримов, сообщает E1.RU.

Уточняется, что тело мужчины было найдено с огнестрельными ранениями в живот и в ногу.

Некоторые источники заявили, что рядом с телом лежала сумка с деньгами.

Показания очевидцев конфликта расходятся. Нападавших, по их словам, было от одного до двух, они сначала избили Каримова, потом выстрелили в него.

На месте происшествия работают полицейские.