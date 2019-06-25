В Москве во вторник ожидается до +24°С

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В столице во вторник, 25 июня, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, температура в городе будет колебаться от +22°С до +24°С.

Днем ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.